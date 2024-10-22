«Многое рассказывают не так, как было на самом деле»: Жерар Пике высказался о расставании с Шакирой и своей новой девушке

«В конце концов, правду о том, что происходит или происходило, рассказывают не так, как это было на самом деле. Я не могу это контролировать. Я понимаю, что у каждого есть своя точка зрения. Многие люди, которые меня не знают, строят предположения обо мне. У нас свобода слова, - поделился Пике. - Самое приятное, что меня окружают мои близкие, моя семья, мои друзья - люди, которые действительно знают меня. Они знают, какой я и что я делаю, это дает мне душевное спокойствие».

Жерар также отметил, что сейчас очень счастлив в отношениях с 25-летней возлюбленной Кларой Чиа, к которой ушел от Шакиры. «Я очень счастлив, прекрасно провожу время и чувствую себя избранным. Жизнь, которую я прожил, возможность играть за клуб своей жизни более двадцати лет, замечательные дети, невероятная семья, друзья на всю жизнь, те, что были в школе, с которыми я до сих пор общаюсь».

Напомним, что Шакира и футболист Жерар Пике познакомились в 2010 году на съёмках клипа певицы. Они начали встречаться, и их отношения бурно обсуждались в прессе из-за разницы в возрасте: Шакира старше Пике на 10 лет. В 2013 году у пары родился сын Милан, а спустя два года - второй сын Саша.

Летом 2022 года стало известно о расставании пары, причиной которого стали измены футболиста. Со своей нынешней девушкой Кларой Чиа, которая работала в ивент-агентстве спортсмена Kosmos, он познакомился еще во время отношений с Шакирой.

Расставание пары громко обсуждалось в прессе, спортсмена освистывали в поддержку певицы, а сама Шакира много раз говорила о неверности экс-возлюбленного и публично высмеивала его.