Каспар-Кеннет Хиртентро, неоднократно осужденный за крупный оборот наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения, выразил в зале суда сожаление. Однако времени на раздумья у него теперь 7 лет и 5 месяцев.
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Судья посоветовал обвиняемому ознакомиться с видео своего задержания: «Подумайте о том, что важно в жизни, посмотрите на себя со стороны»
«Мужчина, обвиняемый в обороте наркотиков, не согласился с обвинением»; «Суд приговорил торговцев каннабисом к тюремному заключению» - такие заголовки появились почти 10 лет назад. В этих статьях фигурирует имя Каспара-Кеннета Хиртентро.
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