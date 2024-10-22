«У него есть желание вернуть долги»: стройподрядчик из Эстонии погряз в долгах, но работы не лишится

Глава волости Ляэне-Харью Яаанус Саат считает, что если человек совершил ошибку, ему нужно дать второй шанс. Хотя факт, выявленный в передаче Kuuuurija, что Таури Олеск, занимающий должность начальника административного отдела волостной управы, должен многим субподрядчикам, был шокирующим даже для главы волости, трудовые отношения с Олеском сохранятся.
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В понедельник вышел новый выпуск передачи Kuuuurija, где свою историю рассказал строительный предприниматель Янек, который построил крышу для нового здания дома призрения в волости Саку, но не получил за это оплату.
Оплату ему должна была произвести фирма генерального подрядчика Таури Олеска Oreta Grupp OÜ (ныне Everatustem Grupp OÜ), которая получила от волости Саку более 200 000 евро за выполненные работы, но осталась должна субподрядчикам. В начале августа Олеск вступил в должность начальника административного отдела волостной управы Ляэне-Харью.