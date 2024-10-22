Мнение модельера: «Я считаю, что нам в Таллинне не хватает свободы»

Катта смело заявляет о моде: «Носи то, что хочешь, где хочешь и когда хочешь! Больше нет такого понятия, что мода диктует свои правила!»

Катта - не просто женщина, а явление. Те, кто хоть раз с ней встречался, наверняка больше никогда не забудут ее яркую, красноречивую и невероятно энергичную личность. На Неделе моды она впервые представит свои работы на подиуме. И ее планы далеки от скромности.