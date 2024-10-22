Письмо, оставленное на автомобиле в Таллинне, разжигает страсти: депутат Рийгикогу в гневе

«Использование проблем психического здоровья против кого-то - это новый уровень пошлости»

Особенно оскорбительным Лахе считает упоминание о ее психическом здоровье. «Я открыто говорила о своих проблемах с психическим здоровьем много раз, потому что знаю, что это может помочь кому-то, и важно нормализовать эту тему, чтобы люди могли получать помощь и заботиться о своем психическом здоровье. Но использование проблем психического здоровья против кого-то – это новый уровень пошлости. К сожалению, это показывает, что у политиков EKRE нет ни малейшего стыда, и они готовы на все, чтобы привлечь внимание. Это также показывает, что у них нет содержательных тем для обсуждения. Повторяющаяся стратегия политиков EKRE – это распространение ложной информации среди своих последователей. Называть обсуждение климатического кризиса «сеянием климатической паники», – это совершенно нелепо, и мне трудно поверить, что сами политики EKRE верят в то, о чем говорят. Если верят, то они живут в своем собственном пузыре и не очень хорошо осведомлены о реальной жизни».