Письмо, оставленное на автомобиле в Таллинне, разжигает страсти: депутат Рийгикогу в гневе

«Из-за твоего внедорожника мои будущие дети не смогут летом играть на улице», - именно так начиналось письмо, которое один из жителей Каламая обнаружил утром в воскресенье на своем автомобиле. Внезапно Хелле-Моника Хельме сделала пост в Facebook, выразив возмущение: «Это невозможно!!!! Хана Лахе, пожалуйста, не пугай больше молодежь всевозможными теориями катастроф, чтобы они не нападали таким образом на своих сограждан». Хана Лахе считает это клеветой и разжиганием ненависти.
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На выходных житель Каламая поделился в группе микрорайона письмом, найденным под дворниками автомобиля. «Кто-нибудь еще нашел такое письмо на своем авто в воскресенье утром? Что мне с этим делать?» - спросил он у сограждан.
В письме, напечатанном на бумаге красного цвета и оставленном под дворником Range Rover, ругали внедорожник. «Из-за твоего внедорожника мои будущие дети не смогут летом играть на улице, потому что асфальт слишком горячий, а деревья больше не дают тени. [...] Я просто хотел признаться тебе, что ты и есть та самая проблема, из-за которой мы все находимся в (климатическом) кризисе», – было написано в письме.
Многие в комментариях под этим постом шутили. «Полнолуние», - отмечал один. «Кто-то завидует твоему внедорожнику», «Эко-активисты снова немного напряжены, наверное», «А тратить бумагу - это нормально?» - комментировали пользователи.
Этот пост заметила и член парламента Хелле-Моника Хельме, которая поделилась им на своей странице в Facebook. Неожиданно она также упомянула свою коллегу Хану Лахе.
Tase! Kalamajas jäeti kellegi auto kojamehe vahele teade ja Riigikogu liige jagab seda (viitamata allikale) ning loob selle teate ja @hanah_lahe vahel seose ja paneb justkui talle vastutuse, sh tulevikus aset leida võivate sündmuste osas. pic.twitter.com/AKStHZ0AkY— Eva (@evateemad) October 20, 2024
«Это невозможно!!!! Хана Лахе (она не является автором письма, оставленного на авто), пожалуйста, не пугай больше молодежь и детей всевозможными теориями катастроф, чтобы они не нападали на своих сограждан. Используй свое положение в парламенте, чтобы вселять надежду, а не сеять панику! Займись тем, чтобы у всех детей и молодых людей была возможность получать такую же дорогую психологическую помощь, как ты сама можешь позволить себе благодаря зарплате члена парламента», – написала Хельме.
Она добавила: «Решай проблемы страхов этих детей, вызванных климатическими истериками в обществе. Иначе может случиться, что эти дети не ограничатся наклеиванием писем на окна машин, а начнут нападать на людей, водителей, на наших отцов, дедов, братьев, а также на матерей, бабушек или сестер посреди дня. Они явно думают, что на этот раз супа в банке недостаточно… Потому что кто-то еще осмеливается ездить на автомобиле, даже на внедорожнике, представляешь себе!»
Хелле-Моника Хельме призналась редакции, что сама ездит на внедорожнике, и потому письмо, оставленное на автомобиле жителя Каламая, задело и ее. «Я бы не хотела найти такое письмо на своем лобовом стекле и чувствовать себя частью коллективной вины», - сказала она.
Однако она уточнила, что упоминание Ханы Лахе не было направлено против нее. «Я отметила ее, чтобы этот пост дошел до нее и она увидела письмо», – пояснила Хельме, добавив: «У члена парламента есть прямая обязанность использовать свое положение для снижения этих страхов, а не для их усиления, особенно учитывая, что большинство детей и молодежи, переживающих эти страхи, не могут попасть к психологу, и их доходы не позволяют им это. Это то, что может позволить себе Лахе на зарплату члена парламента».
Под этим постом также появилось несколько критических комментариев в адрес Лахе. В ответ на это она написала в X (бывший Twitter), что грустно, когда у людей нет жизни.
«Использование проблем психического здоровья против кого-то - это новый уровень пошлости»
«Это подстрекательство к ненависти и клевета», - заявила Хана Лахе редакции и добавила: «Хотя в посте указано, что я напрямую не связана с этими письмами, автор намекает, что я якобы побуждаю людей совершать такие действия».
Особенно оскорбительным Лахе считает упоминание о ее психическом здоровье. «Я открыто говорила о своих проблемах с психическим здоровьем много раз, потому что знаю, что это может помочь кому-то, и важно нормализовать эту тему, чтобы люди могли получать помощь и заботиться о своем психическом здоровье. Но использование проблем психического здоровья против кого-то – это новый уровень пошлости. К сожалению, это показывает, что у политиков EKRE нет ни малейшего стыда, и они готовы на все, чтобы привлечь внимание. Это также показывает, что у них нет содержательных тем для обсуждения. Повторяющаяся стратегия политиков EKRE – это распространение ложной информации среди своих последователей. Называть обсуждение климатического кризиса «сеянием климатической паники», – это совершенно нелепо, и мне трудно поверить, что сами политики EKRE верят в то, о чем говорят. Если верят, то они живут в своем собственном пузыре и не очень хорошо осведомлены о реальной жизни».
В социальных сетях многие пользователи продолжают шутить.
@hanah_lahe Monika Helme arvates varjumas pärast järjekordset kirjakese jätmist.— Kaarel Karolin 🇪🇪 | 🇺🇦 (@karluttK) October 20, 2024
Also, appi kiirabi 🤦🏼♂️ pic.twitter.com/ajxm8J7FTR
isad ja vanaisad tagasi Valgevase tänaval 2025 pic.twitter.com/2lcRpviJEv— M (@Salatip0rgand) October 20, 2024
Что касается листовок, Лахе отметила, что они не достигают своей цели. «У людей есть право ездить на любых машинах, и такие листовки только усиливают поляризацию, что совершенно ненужно. Я понимаю разочарование тех, кто раздает листовки, но их подход вызывает лишь негодование», - сказала она, добавив, что никогда не была против автомобилей. Однако она против того, что Таллинн является автомобильным городом и недостаточно сделано для изменения этой ситуации.
«Конечно, всем участникам дорожного движения иногда бывает неудобно из-за строительных работ, но это временно. Сегодня в Таллинне все еще удобнее всего передвигаться на автомобиле, и на этом фоне говорить, что автомобилистов притесняют, - это смешно. Многим людям нужны машины в повседневной жизни, и это нормально. Однако ненормально то, что за последние годы использование общественного транспорта сократилось, хотя он бесплатен для жителей Таллинна, а передвигаться пешком становится все более неудобно. Я говорю не о велосипедистах, а о простых пешеходах», - сказала она, приведя в пример пересечение больших перекрестков.