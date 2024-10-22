После скандального Евровидения-2024 организаторы конкурса ввели новые правила

Организаторы шоу решились на перемены после серьезных скандалов в Мальме, где в 2024 году состоялась музыкальная гонка. В 2025 году для участников Евровидения будет отведено отдельное пространство, где они смогут уединиться и куда не будут иметь доступ журналисты.

Об этом сообщил руководитель конкурса Бакель Вальден, передает Eurovision Fun.

Вероятно, такое нововведение ввели из-за скандала с участником от Нидерландов Йостом Кляйном. Музыкант поскандалил с журналистами, направляясь в «зеленую комнату». Участник конкурса просил его не снимать, но просьбой пренебрегли, из-за чего он замахнулся рукой. Наконец, Кляйна дисквалифицировали.

Следующее нововведение касается аполитичности. Организаторы конкурса введут кодекс поведения для участников, что требует политического нейтралитета во время выступления на сцене. По словам Вальдена, это необходимо, чтобы все конкурсанты чувствовали себя в безопасности, а между делегациями не возникали конфликты.

К слову, в прошлом году некоторые участники пытались демонстрировать на сцене через элементы одежды, макияжа или же образа свою солидарность с Палестиной.

А приглашенный гость вообще выступил на сцене с арафаткой. Тем временем в Мальме происходили масштабные протесты против участия Израиля в Евровидении, что израильской конкурсантке пришлось передвигаться с охраной и без необходимости не покидать гостиницу.