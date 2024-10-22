Вт, 22.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Суеверные звезды: странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете

Copy
Кейт Бланшетт.
Кейт Бланшетт. Фото: Denis Makarenko/Shutterstock

Аэрофобия - это неконтролируемый, иррациональный страх летать на самолете. В силу своей профессии звездам приходится часто летать. Многие знаменитости, чтобы преодолеть страх, носят с собой разные талисманы и соблюдают свои особые ритуалы, сообщает Radar Online.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон.
Дженнифер Энистон. Фото: Kathy Hutchins/Shutterstock

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон призналась, что перед тем, как подняться в небо на самолете, придерживается особого ритуала: «Мне всегда приходится сначала ступить правой ногой и постучать по внешней стороне самолета». Она добавила: «Я всегда так делала. На удачу. Кто-то сказал мне это сделать, но я не помню, когда это было. Но это почему-то застряло у меня в голове».

Хайди Клум

Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Joe Seer/Shutterstock

Судья шоу «В Америке есть таланты», немецкая супермодель Хайди Клум взяла на вооружение суеверную привычку своей мамы - она хранит свои молочные зубы и носит их в сумке во время путешествий.

«Для меня это было что-то вроде талисмана на удачу. Я не знаю почему, просто я так делаю», - объяснила звезда.

Кит Харингтон

Кит Харингтон.
Кит Харингтон. Фото: lev radin/Shutterstock

Бесстрашный Джон Сноу из «Игры престолов», британский актер Кит Харингтон носит с собой счастливую ручку, которая у него с детства, а также он добавляет: «Везде, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, мне приходится трижды прикоснуться к внешней стороне самолета, прежде чем сесть в него».

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт.
Кейт Бланшетт. Фото: Matteo Chinellato/Shutterstock

Звезда «Властелина колец», австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала о своих привычках, которых придерживается при перелетах: «Я делаю это так: задерживаю дыхание, как только мы начинаем трогаться с места. Я начинаю думать о своих детях, муже и всех тех людях, которых я люблю, пока самолет не наберет высоту. Я так делаю, потому что не люблю летать».

Патрик Демпси

Патрик Демпси.
Патрик Демпси. Фото: Grindstone Media Group/Shutterstock

Патрик Демпси, актер сериала «Анатомия страсти», страстный автогонщик, сказал, что не летает без своих знаменитых красных кроссовок Puma, которые берет с собой в качестве талисмана на удачу: «Эти кроссовки помогают мне чувствовать себя уверенно - даже на высоте 20 000 футов!»

Мадонна

Мадонна.
Мадонна. Фото: Denis Makarenko/Shutterstock

Поп-дива Мадонна относится к числу знаменитостей, которые носят с собой особые талисманы. Она не летает без браслета из красной нити, так как верит, что он может отвратить неудачу, согласно мистической религии Каббала.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл.
Наоми Кэмпбелл. Фото: Andrea Raffin/Shutterstock

Удивительный ритуал супермодели в самолете включает в себя мытье всего, к чему она может прикоснуться, накрытие сиденья чехлом цвета, который ей нравится, а также важные атрибуты во время полета - увлажняющие и гигиенические маски для лица.

Наоми Кэмпбелл сказала: «Я действительно думаю, что в небе это помогает мне, моя маленькая рутина меня спасает».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх