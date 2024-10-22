Аэрофобия - это неконтролируемый, иррациональный страх летать на самолете. В силу своей профессии звездам приходится часто летать. Многие знаменитости, чтобы преодолеть страх, носят с собой разные талисманы и соблюдают свои особые ритуалы, сообщает Radar Online.
Суеверные звезды: странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете
Дженнифер Энистон
Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон призналась, что перед тем, как подняться в небо на самолете, придерживается особого ритуала: «Мне всегда приходится сначала ступить правой ногой и постучать по внешней стороне самолета». Она добавила: «Я всегда так делала. На удачу. Кто-то сказал мне это сделать, но я не помню, когда это было. Но это почему-то застряло у меня в голове».
Хайди Клум
Судья шоу «В Америке есть таланты», немецкая супермодель Хайди Клум взяла на вооружение суеверную привычку своей мамы - она хранит свои молочные зубы и носит их в сумке во время путешествий.
«Для меня это было что-то вроде талисмана на удачу. Я не знаю почему, просто я так делаю», - объяснила звезда.
Кит Харингтон
Бесстрашный Джон Сноу из «Игры престолов», британский актер Кит Харингтон носит с собой счастливую ручку, которая у него с детства, а также он добавляет: «Везде, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, мне приходится трижды прикоснуться к внешней стороне самолета, прежде чем сесть в него».
Кейт Бланшетт
Звезда «Властелина колец», австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала о своих привычках, которых придерживается при перелетах: «Я делаю это так: задерживаю дыхание, как только мы начинаем трогаться с места. Я начинаю думать о своих детях, муже и всех тех людях, которых я люблю, пока самолет не наберет высоту. Я так делаю, потому что не люблю летать».
Патрик Демпси
Патрик Демпси, актер сериала «Анатомия страсти», страстный автогонщик, сказал, что не летает без своих знаменитых красных кроссовок Puma, которые берет с собой в качестве талисмана на удачу: «Эти кроссовки помогают мне чувствовать себя уверенно - даже на высоте 20 000 футов!»
Мадонна
Поп-дива Мадонна относится к числу знаменитостей, которые носят с собой особые талисманы. Она не летает без браслета из красной нити, так как верит, что он может отвратить неудачу, согласно мистической религии Каббала.
Наоми Кэмпбелл
Удивительный ритуал супермодели в самолете включает в себя мытье всего, к чему она может прикоснуться, накрытие сиденья чехлом цвета, который ей нравится, а также важные атрибуты во время полета - увлажняющие и гигиенические маски для лица.
Наоми Кэмпбелл сказала: «Я действительно думаю, что в небе это помогает мне, моя маленькая рутина меня спасает».