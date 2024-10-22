Суеверные звезды: странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Kathy Hutchins/Shutterstock

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон призналась, что перед тем, как подняться в небо на самолете, придерживается особого ритуала: «Мне всегда приходится сначала ступить правой ногой и постучать по внешней стороне самолета». Она добавила: «Я всегда так делала. На удачу. Кто-то сказал мне это сделать, но я не помню, когда это было. Но это почему-то застряло у меня в голове».

Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: Joe Seer/Shutterstock

Судья шоу «В Америке есть таланты», немецкая супермодель Хайди Клум взяла на вооружение суеверную привычку своей мамы - она хранит свои молочные зубы и носит их в сумке во время путешествий.

«Для меня это было что-то вроде талисмана на удачу. Я не знаю почему, просто я так делаю», - объяснила звезда.

Кит Харингтон

Кит Харингтон. Фото: lev radin/Shutterstock

Бесстрашный Джон Сноу из «Игры престолов», британский актер Кит Харингтон носит с собой счастливую ручку, которая у него с детства, а также он добавляет: «Везде, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, мне приходится трижды прикоснуться к внешней стороне самолета, прежде чем сесть в него».

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт. Фото: Matteo Chinellato/Shutterstock