Женщина в недоумении: разница между предложениями страховых компаний колоссальная! В чем дело?

Разница между предложениями двух разных страховых компаний составила целых 400 евро», - рассказывает молодая женщина, которая недавно искала подходящее предложение для каско на свой первый автомобиль. При изучении цен она была поражена: разница в предложениях была просто огромной. «Каждый страхователь оценивает риск и устанавливает страховой взнос самостоятельно», - говорит член правления Союза страховых компаний Лаури Потсепп.