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Женщина в недоумении: разница между предложениями страховых компаний колоссальная! В чем дело?

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Фото: Dmitri Kotjuh /Järva Teataja

Разница между предложениями двух разных страховых компаний составила целых 400 евро», - рассказывает молодая женщина, которая недавно искала подходящее предложение для каско на свой первый автомобиль. При изучении цен она была поражена: разница в предложениях была просто огромной. «Каждый страхователь оценивает риск и устанавливает страховой взнос самостоятельно», - говорит член правления Союза страховых компаний Лаури Потсепп.

В редакцию обратилась Марья (имя изменено, известно редакции), которая недавно приобрела свой первый автомобиль и затем запросила каско-предложения у разных компаний.

К ее удивлению, ценовые предложения различались так сильно, что это вызвало у нее множество вопросов.

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