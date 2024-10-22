Разница между предложениями двух разных страховых компаний составила целых 400 евро», - рассказывает молодая женщина, которая недавно искала подходящее предложение для каско на свой первый автомобиль. При изучении цен она была поражена: разница в предложениях была просто огромной. «Каждый страхователь оценивает риск и устанавливает страховой взнос самостоятельно», - говорит член правления Союза страховых компаний Лаури Потсепп.
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Женщина в недоумении: разница между предложениями страховых компаний колоссальная! В чем дело?
В редакцию обратилась Марья (имя изменено, известно редакции), которая недавно приобрела свой первый автомобиль и затем запросила каско-предложения у разных компаний.
К ее удивлению, ценовые предложения различались так сильно, что это вызвало у нее множество вопросов.