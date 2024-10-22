Оззи Осборн заявил, что покидает сцену: «Я почти мертв»

Впоследствии музыкант пережил семь операций, а на данный момент он страдает от постоянных болей в спине и передвигается исключительно на инвалидном кресле.

Осложняется все тем, что еще 20 лет назад у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. И, судя по всему, с каждым годом состояние его все хуже, о чем сам Оззи рассказал в свежем интервью The Sun.

Оззи Осборн заявил, что уходит со сцены - состояние здоровья больше не позволяет ему выступать. «Черт возьми, я почти мертв, но это операция, а не болезнь Паркинсона не дает мне выступать», - поделился он. Кроме того, музыкант даже не может вернуться на родину в Великобританию из-за запретов врачей летать на самолете.

Несмотря на это, Оззи не отчаивается. Он признается, что не может жаловаться на жизнь, а отвечая на вопрос жены, хотел ли он начать все с начала, ответил твердо: «Нет! Я чертовски круто провел время».