Around The Sun – одна из самых популярных русскоязычных групп в Эстонии. Свой путь они начинали на улицах Старого города, где для жителей и гостей Таллинна исполняли кавер-версии популярных песен. А спустя несколько лет группа выступила на одной сцене с легендарными музыкантами – One Republic и LP. Участники рок-группы рассказали о самых курьезных ситуациях в их карьере.
Проект Around The Sun зародился в Таллинне в 2016 году. Тогда несколько молодых энтузиастов, увлеченных музыкой, решили собраться вместе и играть на улицах Старого города для жителей и гостей столицы. Состав группы постоянно менялся, но неизменным оставался Даниэль Руковичкин (Дэн), который несмотря на то, что его выгнали из музыкальной школы, оставался предан своей мечте.