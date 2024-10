Around The Sun – одна из самых популярных русскоязычных групп в Эстонии. Свой путь они начинали на улицах Старого города, где для жителей и гостей Таллинна исполняли кавер-версии популярных песен. А спустя несколько лет группа выступила на одной сцене с легендарными музыкантами – One Republic и LP. Участники рок-группы рассказали о самых курьезных ситуациях в их карьере.