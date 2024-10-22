ФОТО Волки прокопали себе путь под забором: овцевод из Ида-Вирумаа лишился всего стада овец

На сайте союза говорится, что по словам овцевода Марека Пеэта, пастбище находилось в непосредственной близости от домов, а с другой стороны проходило шоссе Таллинн-Нарва.

«По моим оценкам, в стаде было минимум семь волков, которые прокопали под пятипроволочным электрическим забором», - пояснил Пеэт и добавил, что на пастбище было всего 24 овцы.

«Волки сразу загрызли 11 овец, двух съели на месте, одну унесли с собой. Утром во время осмотра выяснилось, что все без исключения овцы получили смертельные ранения, и оставшихся пришлось экстренно забить», - добавил фермер в беседе с ЭСО.

Департамент окружающей среды был проинформирован о нападении волков, и его представитель зафиксировал нанесенный ущерб на месте.

По словам овцевода, свежий волчий помет показал, что стая вновь была возле ограды 21 октября, когда овец в загоне уже не было.