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Строительный подрядчик Таури Олеск, задолжавший десяткам субподрядчиков, выставил свой дом на продажу

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Фото: Domus Kinnisvara

В понедельник в программе Куууурия была история о том, как строительный предприниматель Таури Олеск, построивший роскошное вспомогательное здание для волости Саку, остался должен десяткам компаний.

По информации, поступившей в редакцию Elu24, Олеск сейчас выставил на продажу свой дом, расположенный в Харьюмаа. В редакцию Elu24 поступила информация, что Таури Олеск, задолжавший десяткам строительных компаний, выставил на продажу просторный деревянный дом, расположенный в волости Ляэне-Харью в деревне Иллурма.

В объявлении, размещенном на портале недвижимости kv.ee, за дом площадью 138,7 квадратных метров с четырьмя комнатами просят 385 000 евро. Дом был построен в 2009 году, общая площадь участка составляет 3000 квадратных метров.

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