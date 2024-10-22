Строительный подрядчик Таури Олеск, задолжавший десяткам субподрядчиков, выставил свой дом на продажу

По информации, поступившей в редакцию Elu24, Олеск сейчас выставил на продажу свой дом, расположенный в Харьюмаа. В редакцию Elu24 поступила информация, что Таури Олеск, задолжавший десяткам строительных компаний, выставил на продажу просторный деревянный дом, расположенный в волости Ляэне-Харью в деревне Иллурма.