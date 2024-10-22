Грязнее некуда: стюардесса объяснила, к чему лучше не прикасаться в самолете

Многие люди периодически стараются освободить руки во время полета на самолете и воспользоваться для этого карманом под сидением перед вами. Однако, как сообщает одна стюардесса, этого ни в коем случае нельзя делать.

Она заявила, что эти карманы всегда невероятно грязные, так как во время уборки там всегда находят разные предметы, включая грязные салфетки, трусики, носки, жвачку, наполовину высосанные конфеты и яблочные сердцевины, пишет Express.

По ее словам, несмотря на то, что уборщицы делают все возможное, чтобы привести самолет в чистоту перед рейсом, времени на более «глубокую» уборку не хватает. Помимо карманов под креслами, одними из самых грязных мест на борту являются еще столики для подносов и туалетные дверные ручки.

Кроме того, сообщается, что мазки, взятые на анализ в самолете, показали, что в подголовниках кресел были обнаружены вредные бактерии, такие как стафилококк и кишечная палочка. Из-за этого стюардесса всегда рекомендует брать с собой влажные салфетки антибактериальные или антисептик. И пользоваться ими на протяжении всего полета, особенно после прикосновения к местам общего пользования.