После ареста своего бывшего наставника P.Diddy Джастин Бибер запаниковал и ушел в тень. Одни говорят, мол, певец переживает, что шокирующие подробности его прошлого могут быть обнародованы, а другие твердят, что все происходящее попросту напомнило ему о пережитой боли, пишет.
Хейли Бибер настаивает на курсе психотерапии для мужа Джастина из-за скандала вокруг P.Diddy
Так или иначе, а Джастин стал затворником, потерял в весе и почти не ест. Супруге Хейли, которая только пару месяцев назад родила сына Джека Блюза, такое состояние мужа ну совсем не по душе.
Хейли настаивает на курсе психотерапии для Джастина. Она тревожится из-за случившегося вокруг Дидди, однако больше девушку беспокоит именно то, что происходит внутри ее семьи. Она упорно пытается игнорировать грязные слухи, сосредоточившись на радости материнства.
«Хейли всем сердцем предана ему и их браку, но сейчас для него нелегкое время, и она - его поддержка, поэтому она испытывает сильное напряжение. Она благодарна Джастину за то, что он так много помогает ей с маленьким Джеком, она первая, кто говорит, какой он невероятный отец, но все остальное, что сейчас происходит в его жизни, давит на него, и она не может не беспокоиться, что это его сломает», - поделился инсайдер. По его словам, модель верит, что Джастин последует ее примеру и обратится к специалисту.
Хейли уверена: именно помощь со стороны необходима Джастину сейчас, потому что пока ситуация выглядит так, словно у нее два ребенка - Джек и Джастин.