Хейли Бибер настаивает на курсе психотерапии для мужа Джастина из-за скандала вокруг P.Diddy

Так или иначе, а Джастин стал затворником, потерял в весе и почти не ест. Супруге Хейли, которая только пару месяцев назад родила сына Джека Блюза, такое состояние мужа ну совсем не по душе.

«Хейли всем сердцем предана ему и их браку, но сейчас для него нелегкое время, и она - его поддержка, поэтому она испытывает сильное напряжение. Она благодарна Джастину за то, что он так много помогает ей с маленьким Джеком, она первая, кто говорит, какой он невероятный отец, но все остальное, что сейчас происходит в его жизни, давит на него, и она не может не беспокоиться, что это его сломает», - поделился инсайдер. По его словам, модель верит, что Джастин последует ее примеру и обратится к специалисту.