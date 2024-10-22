«Это как фильм ужасов»: Мужчина, которого признали мертвым, очнулся на операционном столе, когда ему извлекали органы

В штате Кентукки, США, произошла невероятная история: мужчина, который находился в больнице и был признан умершим от мозговой смерти, неожиданно очнулся в тот момент, когда хирурги начали извлекать его органы для донорства. Теперь дело расследуют прокуроры штата.