В штате Кентукки, США, произошла невероятная история: мужчина, который находился в больнице и был признан умершим от мозговой смерти, неожиданно очнулся в тот момент, когда хирурги начали извлекать его органы для донорства. Теперь дело расследуют прокуроры штата.
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«Это как фильм ужасов»: Мужчина, которого признали мертвым, очнулся на операционном столе, когда ему извлекали органы
Сестра 36-летнего Энтони Томаса «ТиДжея» Хувера, Донна, вспоминает, что ее брата доставили в больницу в Ричмонде в октябре 2021 года после передозировки наркотиками, сообщает People.
Врачи вскоре сообщили родным печальную новость: у мужчины отсутствует мозговая активность.