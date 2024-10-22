У скандально известного продюсера Харви Вайнштейна обнаружили неизлечимую болезнь

В заявлении NBC News в понедельник вечером представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд сказал: «Из уважения к конфиденциальности господина Вайнштейна мы не будем предоставлять никаких дальнейших комментариев».

В данный момент неясно, каков прогноз Харви Вайнштейна и как диагноз повлияет на судебное разбирательство против продюсера.

В 2020 году Харви приговорили к 23 годам заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. После к сроку добавили еще 16 лет по делу об изнасиловании. В этом году суд отменил его 23-летний приговор, но Вайнштейн продолжает отбывать наказание.