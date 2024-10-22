У продюсера Харви Вайнштейна обнаружили онкологию - миелоидный лейкоз. По информации двух источников NBC News, Вайнштейн проходит лечение в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. Хронический миелоидный лейкоз является редкой формой рака костного мозга, по данным клиники Майо.
У скандально известного продюсера Харви Вайнштейна обнаружили неизлечимую болезнь
В заявлении NBC News в понедельник вечером представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд сказал: «Из уважения к конфиденциальности господина Вайнштейна мы не будем предоставлять никаких дальнейших комментариев».
В данный момент неясно, каков прогноз Харви Вайнштейна и как диагноз повлияет на судебное разбирательство против продюсера.
В 2020 году Харви приговорили к 23 годам заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. После к сроку добавили еще 16 лет по делу об изнасиловании. В этом году суд отменил его 23-летний приговор, но Вайнштейн продолжает отбывать наказание.