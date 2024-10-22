Певицу Глюкозу задержали под наркотиками в аэропорту: «Искривлено лицо, шаталась при ходьбе»

Суд в Москве оштрафовал певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под сценическим именем Глюкоза. Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей (50 евро). Он выписан за употребление наркотических веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Инцидент с Чистяковой-Ионовой произошел в аэропорту Шереметьево, где полицейский обратил внимание на певицу с признаками наркотического опьянения: Глюкоза шла после рейса, шатаясь и с трудом держась на ногах. При этом запаха алкоголя от нее не было.

От прохождения медицинского освидетельствования знаменитость отказалась.Суд, принимая во внимание наличие у певицы несовершеннолетних детей, вынес решение назначить ей административный штраф.

Менеджер Глюкозы Александр Качан отказался комментировать ситуацию.

Этот инцидент стал не первым скандалом с участием певицы. В июле 2023 года во время концерта в Красноярске, посвященного «Дню металлурга», жители пожаловались на неподобающее поведение артистки. Она позволяла себе нецензурные выражения в микрофон и демонстрировала странное поведение, что вызвало недовольство зрителей.