Мирелль Руус, 24-летняя девушка, выросшая в Вильянди и живущая в Пайде, привлекла внимание участием в шоу Ma näen su häält, где она очаровала зрителей своим невероятно красивым голосом. Но не только этим девушка выделяется из толпы - большую часть времени ее можно встретить за рулем огромного трактора. Мы пообщались с Мирелль, и она рассказала, как совмещает работу в лесном хозяйстве и музыку, а также о том, как ее жизнь изменилась после участия в шоу.