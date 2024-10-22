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ВИДЕО «Это не ваша земля»: короля Карла III обвинили в геноциде австралийцев

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Австралийский сенатор Лидия Торп обвинила Карла III в геноциде.
Австралийский сенатор Лидия Торп обвинила Карла III в геноциде. Фото: Victoria Jones

Австралийский сенатор Лидия Торп обвинила короля Великобритании Карла III в геноциде после того, как он выступил перед парламентом Австралии 21 октября 2024 года, пишет Би-би-си.

Лидия Торп, австралийская аборигенка, прервала церемонию в Канберре, крича около минуты, прежде чем ее вывела из зала служба безопасности.

«Вы не наш король, вы не наш суверен. Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю, отдайте нам то, что вы у нас украли - наши кости, наши черепа, наших детей, наших людей. Вы разрушили наш край. Это не ваша земля», - сказала Торп королю Великобритании.

Сенатор была одета в традиционный плащ из кожи опоссума.

Впрочем, старейшина аборигенов Вайолет Шеридан, которая ранее приветствовала короля Карла III и королеву Камиллу, назвала протест Торп «неуважительным», добавив: «Она не говорит за меня».

После инцидента королевская пара продолжила встречу с сотнями людей, которые ждали на улице, чтобы поприветствовать их.

А Лидия Торп после своего протеста сказала Би-би-си, что хотела отправить суверену «четкое сообщение». «Чтобы быть сувереном, вы должны принадлежать к земле. Он не с этой земли», - сказала коренная жительница.

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