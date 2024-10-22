Фанаты One Direction продолжают оплакивать Лиама Пейна, а следствие - выяснять детали произошедшего. Было высказано мнение, что в момент падения певец находился без сознания. А позже офицеры полиции рассмотрели версию, что он был под воздействием наркотика, вызывающего галлюцинации.
Стали известны детали вскрытия 31-летнего Лиама Пейна
Результат вскрытия, пишет TMZ, показал: в крови певца был целый коктейль запрещенных веществ. Помимо «кристалла», о котором сообщалось ранее, токсикологический анализ показал наличие кетамина, экстази и «розового кокаина». Все это было «приправлено» алкоголем - он и лекарства от тревоги, отпускаемые только по рецепту, были найдены в гостиничном номере бывшего участника группы One Direction.
Пейн погиб 16 октября в результате травм, полученных от падения с третьего этажа. Последние минуты жизни артист провел в своем номере в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе. Постояльцы гостиницы рассказали журналистам, что Пейн в день трагедии вел себя неадекватно: бегал по этажу, кричал, громил мебель и технику.