Стали известны детали вскрытия 31-летнего Лиама Пейна

Результат вскрытия, пишет TMZ, показал: в крови певца был целый коктейль запрещенных веществ. Помимо «кристалла», о котором сообщалось ранее, токсикологический анализ показал наличие кетамина, экстази и «розового кокаина». Все это было «приправлено» алкоголем - он и лекарства от тревоги, отпускаемые только по рецепту, были найдены в гостиничном номере бывшего участника группы One Direction.