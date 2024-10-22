Эстонский дизайнер Лийна Штейн всегда умела удивлять! Она знает, как при помощи наряда сделать женскую фигуру еще красивее. Невероятно, но факт - дизайнер знает оптические трюки, которые действительно работают!

Можно ли стать обладательницей осиной талии, если не ограничивать себя в поедании взбитых сливок и ни минуты не заниматься спортом? Кажется, в это так же трудно поверить, как и принять за чистую монету жалостливые рассказы интернет-мошенников. Но эстонский дизайнер знает, как это сделать! Смотрите видео!