Вкусный ужин и персональный парфюм: в Таллинне пройдет лекция, посвященная истории дома Givenchy

Юбер де Живанши он был самым молодым из творцов высокой моды и парфюмером. На его творчество оказали большое влияние взгляды и стиль Кристобаля Баленсиаги. Лучшим другим кутюрье на протяжении практически всей взрослой жизни была легендарная Одри Хепберн.

Живанши создал новый стиль женственности - простой, строгий, аристократичный и абсолютно свежий, современный. На посту главного дизайнера французского модельера сменили его преемники. Их творчество сопровождалось взлетами и падениями, каждый привнес в Givenchy собственное видение.

Эволюция стиля Givenchy совершалась под руководством Джона Гальяно, Александра Маккуина и Риккардо Тиши. Сейчас наследие Дома в руках британки Клэр Уэйт Келлер. Эти и многие другие темы затронут в ходе лекции основатели парфюмерной лаборатории PERFUME LAB.

В конце вечера все желающие смогут создать свой персональный парфюм за дополнительную плату.

Программа вечера:

18:00 - регистрация

18:30 - подача блюда

18:45 - начало лекции

20:00 - пауза

20:15 - продолжение лекции

21:15 - вопросы зрителей

Количество мест ограничено, поэтому успейте зарегистрироваться, написав организаторам - showcaseprproject@gmail.com.

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