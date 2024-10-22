В четверг, 7 ноября, в ресторане TАR TAR köök+baar проект Showcase PR Project проведет с известными коллекционерами и создателями парфюмерии Константином Галенским и Валерием Морозовым мероприятие, посвященное истории дома Givenchy.
Вкусный ужин и персональный парфюм: в Таллинне пройдет лекция, посвященная истории дома Givenchy
Юбер де Живанши он был самым молодым из творцов высокой моды и парфюмером. На его творчество оказали большое влияние взгляды и стиль Кристобаля Баленсиаги. Лучшим другим кутюрье на протяжении практически всей взрослой жизни была легендарная Одри Хепберн.
Живанши создал новый стиль женственности - простой, строгий, аристократичный и абсолютно свежий, современный. На посту главного дизайнера французского модельера сменили его преемники. Их творчество сопровождалось взлетами и падениями, каждый привнес в Givenchy собственное видение.
Эволюция стиля Givenchy совершалась под руководством Джона Гальяно, Александра Маккуина и Риккардо Тиши. Сейчас наследие Дома в руках британки Клэр Уэйт Келлер. Эти и многие другие темы затронут в ходе лекции основатели парфюмерной лаборатории PERFUME LAB.
В конце вечера все желающие смогут создать свой персональный парфюм за дополнительную плату.
Программа вечера:
- 18:00 - регистрация
- 18:30 - подача блюда
- 18:45 - начало лекции
- 20:00 - пауза
- 20:15 - продолжение лекции
- 21:15 - вопросы зрителей
Количество мест ограничено, поэтому успейте зарегистрироваться, написав организаторам - showcaseprproject@gmail.com.
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