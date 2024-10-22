Александр Филиппенко выступит в Таллинне

Если у актера Александра Филиппенко и есть какая-то миссия на этой земле, то, наверное, это возможность доказать всему человечеству, что Эстрада - это не пошлые хохмы и песни под фонограмму , а это высокая театральная трибуна для общения с умным и внимательным зрителем.

Филиппенко выступает, как продолжатель великих традиций Грибова, Яншина, Ильинского! Он возвращает нам то время, когда на Эстраде выступали действительно великие актеры, а не те, кому не нашлось места в театре... Его голос звучит как отзвук прекрасных мыслей близких ему по духу писателей и поэтов: Зощенко, Аверченко, Пастернака, Аксенова, Жванецкого, Высоцкого, Окуджавы, Левитанского, Довлатова. Посетить этот спектакль надо не только потому, что он хорош своей пронзительной неповторимостью, а с целью отрезвления сознания, которое сейчас засорено и находится в плену постоянного информационного искажения. Недаром сам Филиппенко называет себя «переводчиком с авторского на зрительский». И мы посмотрим кто у кого окажется «в плену»,- Филиппенко в плену у своих авторов или мы в плену у таланта и обаяния Александра Филиппенко!