ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ Автогонщик Отт Тянак организовал веселое мероприятие в спа для десятков маленьких фанатов

Несколько дней назад стало известно, что эстонский автогонщик Отт Тянак стал совладельцем Elamus Spa.

Поскольку в день открытия новой детской зоны Elamus Spa Тянак был на ралли, сегодня он взял выходной в честь начала школьных каникул и пришел насладиться спа-процедурами. Маленькие фанаты смогли не только встретиться со знаменитым автогонщиком, но и взять у него автограф, а также сфотографироваться со спортсменом. На утреннем мероприятии в спа не обошлось и без Сильвии Ильвес, которая пришла с сыновьями.

«Я был на соревнованиях, когда открылась новая детская зона в спа, но сегодня у меня, наконец, есть возможность все самому исследовать», - сказал Тянак. «Так в понедельник утром начинать школьные каникулы - лучший способ, я думаю», — добавил отец двоих детей.

Автогонщик с быстрым темпом жизни считает спа идеальным местом, чтобы провести время с семьей и расслабиться. «Это отличная возможность как для отдыха с супругой, так и для активного времяпрепровождения с детьми», - отмечает он.

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Говоря о вступлении в круг владельцев спа, Тянак отметил: «В моей сфере, как и здесь, только лучшее приводит к успеху. Хотя один проект уже завершен, у нас в планах на будущее еще много нового и интересного», - намекает он на предстоящие обновления.

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