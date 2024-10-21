ФОТО Пережившая два выкидыша Дженнифер Лоуренс беременна

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз. В минувшие выходные Дженнифер вышла на ужин в Лос-Анджелесе, не скрывая уже немного округлившийся живот. Представитель 34-летней актрисы в разговоре с журналом Vogue подтвердил, что Лоуренс и ее муж Кук Марони ждут второго ребенка.