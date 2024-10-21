Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз. В минувшие выходные Дженнифер вышла на ужин в Лос-Анджелесе, не скрывая уже немного округлившийся живот. Представитель 34-летней актрисы в разговоре с журналом Vogue подтвердил, что Лоуренс и ее муж Кук Марони ждут второго ребенка.
ФОТО ⟩ Пережившая два выкидыша Дженнифер Лоуренс беременна
Jennifer Lawrence is pregnant again! ❤️ pic.twitter.com/fpKnQ4iWwH— ~ Lu ~ (@todoxjlaw) October 20, 2024
Лоуренс уже воспитывает двухлетнего сына Сая с Куком Марони. Лоуренс родила первенца в феврале 2022 года. Мальчика назвали в честь любимого художника Марони, Сая Твомбли.
Тогда Дженнифер признавалась, что «вся ее жизнь началась сначала», назвав сына своим «первым днем».
Впервые об отношениях актрисы и галериста стало известно в июне 2018 года. Уже в 2019 году Марони сделал возлюбленной предложение, и вскоре они сыграли пышную свадьбу в особняке Belcourt Castle в Ньюпорте.