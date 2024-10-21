Ведущими Estonian Music Awards 2025 станут Анне Вески и группа Bedwetters

Ведущие гала-вечера Анне Вески и группа Bedwetters с нетерпением ждут это сотрудничество.

Для Анне Вески руководство церемонией Estonian Music Awards станет дебютом. Она имеет личную важную связь с этим событием.

«Предложение стать ведущей церемонии награждения Estonian Music Awards было для меня немного неожиданным. Я немного подумала, сразу не дала ответа, и пришла к выводу: почему бы и нет. Я ведь всю жизнь на сцене, и быть в роли ведущего на таком значимом для деятелей эстонской музыки событии - это очень почетная миссия. К тому же, у меня самой была честь быть награжденной на этом престижном мероприятии премией "Вклад в эстонскую музыку". Остается только надеяться, что награждены будут действительно лучшие», - рассказывает Вески.

Группа Bedwetters, которая в прошлом году получила четыре номинации и одержала три победы, впервые попробует себя в роли ведущих: «Приглашение вести церемонию стало для нас большим сюрпризом, ведь на самом деле мы просто старпёры. Мы довольно быстро решили сказать "да', потому что мы просто не умеем говорить "нет". Дело в том, что в январе особо концертов нет, а банк по-прежнему считает, что ипотеку нужно оплачивать. Мы надеемся оправдать высокие ожидания организаторов, продакшн-команды и всех участников, но ничего обещать не будем - постараемся просто получать удовольствие и, по крайней мере, остаться трезвыми до конца шоу», - говорят участники Bedwetters.

Эстонская ассоциация музыкальных продюсеров традиционно отмечает выдающихся эстонских музыкальных продюсеров, исполнителей и авторов. На гала-концерте Estonian Music Awards 2025 будет вручено порядка двадцати наград. Победителей выберет жюри, состоящее из более чем 100 музыкальных экспертов. Билеты на это грандиозное шоу можно приобрести с понедельника на платформе Piletilevi и в пунктах продаж. Трансляция будет на Kanal 2.