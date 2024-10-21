Жена Райана Гослинга раскрыла строгое правило воспитания детей

Оказывается, дуэт знаменитостей не позволяет своим дочерям, которые учатся дома, пользоваться смартфонами или социальными сетями во время учебы.

«Пустить моего ребенка в интернет и сказать: "Ой, поищи что-то", для меня это эквивалентно тому, чтобы сказать ему: "Ой, просто иди гулять посреди ночи. С тобой все будет хорошо"», - отметила Мендес.

В сентябре 2014 года Ева и Райан стали родителями дочери Эсмеральды, которой сейчас десять лет, а в апреле 2016 года родился у пары второй ребенок - Амада.

«Я знаю, что это звучит слишком, но это то, что я чувствую», - сказала звезда «Форсажа».

Кроме того, звездные супруги часто рассказывают детям о своем небогатом детстве.

«Я объясняю им, чего не было у меня, чего не было у Райана, когда он был маленьким, как тяжело нам приходилось бороться, про темные дни, когда мы жили от зарплаты до зарплаты», - рассказала Ева Мендес.