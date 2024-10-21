50-летняя американская актриса Ева Мендес раскрыла одно строгое правило воспитания детей от Райана Гослинга (47). Об этом пишет The Times.
Жена Райана Гослинга раскрыла строгое правило воспитания детей
Оказывается, дуэт знаменитостей не позволяет своим дочерям, которые учатся дома, пользоваться смартфонами или социальными сетями во время учебы.
«Пустить моего ребенка в интернет и сказать: "Ой, поищи что-то", для меня это эквивалентно тому, чтобы сказать ему: "Ой, просто иди гулять посреди ночи. С тобой все будет хорошо"», - отметила Мендес.
В сентябре 2014 года Ева и Райан стали родителями дочери Эсмеральды, которой сейчас десять лет, а в апреле 2016 года родился у пары второй ребенок - Амада.
«Я знаю, что это звучит слишком, но это то, что я чувствую», - сказала звезда «Форсажа».
Кроме того, звездные супруги часто рассказывают детям о своем небогатом детстве.
«Я объясняю им, чего не было у меня, чего не было у Райана, когда он был маленьким, как тяжело нам приходилось бороться, про темные дни, когда мы жили от зарплаты до зарплаты», - рассказала Ева Мендес.