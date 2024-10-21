ВИДЕО Эстонская художница открывает уникальную выставку против насилия: здесь сто квадратных метров боли

Бывший учитель рисования, художница и автор детских книг Тийу Рандманн-Михкла, живущая в Хаапсалу, в начале ноября откроет выставку «Я не верю твоим слезам». «Такого в Эстонии еще не делали», - говорит она.

«Сто квадратных метров боли. Физически ощутимой и душевной, причиненной собой или кем-то другим. Длительное сострадание, непонимание и гнев по поводу происходящего в мире. Это перформанс-долгожитель, действие которого будет непрерывно происходить в галерее на протяжении всей выставки», - рассказывает Рандманн-Михкла.

«Перформанс направлен против любого насилия, против войн и акцентирует внимание на наши собственные ежедневные выборы. Каждый выбор, каждое действие затрагивает не только нас самих, но и часто других людей рядом с нами. Как часто мы об этом задумываемся, как часто это нам небезразлично?» - спрашивает художница.

Центральная роль в этой выставке отводится соснам и сосновым иголкам, которыми будет заполнено все пространство. «Сосновая иголка может быть острой и колючей, как человек. Иголка может зацепиться за тебя, впиться в кожу, проникнуть в плоть, оставляя красные следы, как трудные отношения оставляют душевные раны на долгое время. Иголка может причинить невыносимую боль, ей всё равно, кого она колет, так же как насильнику всё равно на его жертву», - объясняет Рандманн-Михкла.