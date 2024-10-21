«Перформанс "Я не верю твоим слезам" затрагивает тему как психологического, так и физического насилия, а также выборов, которые мы делаем в жизни. Он направлен против любого вида насилия и страданий», - рассказывает художница Тийу Рандманн-Михкла о своей новой интерактивной выставке.
ВИДЕО ⟩ Эстонская художница открывает уникальную выставку против насилия: здесь сто квадратных метров боли
Бывший учитель рисования, художница и автор детских книг Тийу Рандманн-Михкла, живущая в Хаапсалу, в начале ноября откроет выставку «Я не верю твоим слезам». «Такого в Эстонии еще не делали», - говорит она.
«Сто квадратных метров боли. Физически ощутимой и душевной, причиненной собой или кем-то другим. Длительное сострадание, непонимание и гнев по поводу происходящего в мире. Это перформанс-долгожитель, действие которого будет непрерывно происходить в галерее на протяжении всей выставки», - рассказывает Рандманн-Михкла.
«Перформанс направлен против любого насилия, против войн и акцентирует внимание на наши собственные ежедневные выборы. Каждый выбор, каждое действие затрагивает не только нас самих, но и часто других людей рядом с нами. Как часто мы об этом задумываемся, как часто это нам небезразлично?» - спрашивает художница.
Центральная роль в этой выставке отводится соснам и сосновым иголкам, которыми будет заполнено все пространство. «Сосновая иголка может быть острой и колючей, как человек. Иголка может зацепиться за тебя, впиться в кожу, проникнуть в плоть, оставляя красные следы, как трудные отношения оставляют душевные раны на долгое время. Иголка может причинить невыносимую боль, ей всё равно, кого она колет, так же как насильнику всё равно на его жертву», - объясняет Рандманн-Михкла.
«Вопрос в том, как мы поступаем, когда из здорового образа мышления рождается высокомерие? Как мы переживаем несправедливость, психическое или физическое насилие? Терпим ли мы, выдерживаем ли это или противостоим? Как мы поступаем, когда видим или слышим насилие в отношении кого-то другого? Игнорируем ли, потому что это не наше дело, или пытаемся помочь?»
Художница рассказывает, что весь ноябрь она будет сидеть в центре галереи. «Я буду сидеть и щипать иголки», - говорит она. «Пространство будет наполнено тихим, а затем нарастающим до шторма звуком ветра в кронах деревьев, словно напоминание о возможностях наших собственных выборов».
В проекте также примут участие актеры эстонских театров Марика Ваарик, Серго Варес, Таня Космынина и Илья Болотин, которые прочитают десятистишье Рандманн-Михкла на четырех разных языках в видео, являющемся частью проекта.
«В видео я изображена щипающей иголки в разных местах в течение смены времен года. Окончательная работа будет создана вместе с публикой в галерее. Опыт посетителя зависит от его выбора - принять ли роль наблюдателя или активно участвовать в действии, заменив меня на моем стуле», - говорит художница.
Выставку можно посетить с 1 по 30 ноября в Городской галерее Хаапсалу. Официальное открытие выставки состоится 2 ноября в 14:00.