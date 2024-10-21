Марианн Трейманн недавно приобрела трехэтажный дом за полмиллиона евро недалеко от Таллинна, который она теперь ремонтирует вместе со своим спутником!
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ВИДЕО ⟩ «В феврале я хотела бы переехать!» Скандальный эстонский блогер показала, как выглядит ее новый дом
В начале сентября мы писали, что скандальный эстонский блогер Mallukas купила себе дом с шестью комнатами на окраине Таллинна.
В посте, опубликованном на портале недвижимости, тогда писали, что дом имеет интересную и хорошую планировку, поэтому его можно использовать и как трехэтажный, если верхний этаж будет обустроен.