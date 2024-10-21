Анна Седокова рассказала, как она переживает расставание с латвийским баскетболистом

Анна, недавно расставшаяся с баскетболистом Янисом Тиммой, пишет в Instagram, что последние события серьезно изменили ее жизнь:



«Так изменилась моя жизнь в последнее время. Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих, взвешенных решений.

Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли биться сердца сотен тысяч людей чаще. Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога? "Вы не бросите курить, пока любите курить".

И вот сейчас я понимаю, что эти горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла, после того как два сердца догорали дотла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по-другому не умела. И не хотела. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна.

И вот сейчас мне страшно. Я боюсь, что если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку.

Просто хотела написать длинный откровенный текст. Такой, с которого и начались наши с тобой отношения много лет назад… А не закрываться от всего мира и делать вид, что все хорошо».

Некоторые поклонники Анны не считают, что ее решение о разводе было правильным. Баскетболист Янис Тимма пока публично не прокомментировал эту ситуацию.

Пара поженилась в сентябре 2020 года. Это второй брак Тиммы. Отношения складывались сложно, и пара неоднократно заявляла о расставании. Российские СМИ пишут, что в середине октября Седокова все-таки подала на развод.