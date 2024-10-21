Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на ноябрь 2024 года указал на знак Зодиака, которому суждено стать лидером.
ЯРЧЕ ВСЕХ ⟩ Глоба назвал знак Зодиака, которого ждет невероятная удача в ноябре
По его предсказанию, во второй месяц осени представители этого знака будут сиять ярче всех. Путь Раков будет усеян удачей на каждом шагу. Глоба уверен, что удача будет их постоянным спутником на протяжении всего ноября.
Павел Глоба настоятельно рекомендует Ракам прислушиваться к своей интуиции и смело действовать, если их сердце требует перемен. Вселенная будет на их стороне, и все начинания обязательно принесут успех. Астролог советует не бояться рисков и смело принимать участие в любых авантюрах.