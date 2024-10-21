ФОТО 57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла на красную дорожку

Звезда «Спасателей Малибу» продемонстрировала элегантный наряд во время вечера в Лос-Анджелесе. Памела прибыла на звездный гала-концерт Академии киноискусства в черном платье в пол с открытыми плечами и объемным лифом с короткими рукавами от The Row.

Ее длинные светлые волосы были собраны в пучок. Знаменитость отказалась не только от макияжа, но и от украшений. Она взяла с собой лишь маленький черный клатч.

Памела Андерсон на гала-концерте в музее Академии. Фото: Jordan Strauss

Гала-концерт в музее Академии - это ежегодное мероприятие по сбору средств. Гламурное событие собирает средства на поддержку музея, посвященного киновыставкам, образовательным программам, публичным программам и так далее.

Памела Андерсон признавалась, что никогда не «стремилась к совершенству», когда дело касалось ее внешнего вида. В частности, на отказ актрисы от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы.

«Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это правда... Что со мной происходит?"», - говорила Памела.