Вместо евро – гривны: жительницу Таллинна удивило содержимое посылки от известного магазина

Открыв посылку, женщина обнаружила на дне скидочный купон на следующую покупку. Внимательно разлядев его, женщина заметила, что скидка составляет 130 гривен. Это примерно 3 евро, что само по себе неплохо, но дело не в размере скидки, а в валюте.