Жительница Таллинна столкнулась с неожиданной ситуацией после получения заказа из интернет-магазина Sinsay. Получив долгожданную посылку, женщина заметила, что внутри, помимо заказанных товаров, лежал привычный многим покупателям приятный бонус - купон на скидку для следующей покупки. Однако, на этот раз произошла курьезная ситуация.
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Вместо евро – гривны: жительницу Таллинна удивило содержимое посылки от известного магазина
Открыв посылку, женщина обнаружила на дне скидочный купон на следующую покупку. Внимательно разлядев его, женщина заметила, что скидка составляет 130 гривен. Это примерно 3 евро, что само по себе неплохо, но дело не в размере скидки, а в валюте.
На купоне написано: -130 грн при покупке на сумму не меньше 850 грн (19 евро- прим.ред.). И внизу мелким шрифтом: Вы можете использовать код в любом магазине Sinsay в Украине.