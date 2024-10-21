Джейсон Стэтхэм готов жениться на Роузи Хантингтон-Уайтли спустя восемь лет после помолвки

По словам инсайдера, за эти годы пара прошла через множество взлетов и падений. Причиной тому была главным образом «чудоковатость» актера. Но теперь у Джейсона и Роузи все прекрасно, и это кажется им идеальным временем для того, чтобы связать себя узами брака.

«Он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что он невероятный партнер и отец - и они любят друг друга сильнее, чем когда-либо. После того как они обручились, она забеременела, поэтому они отложили свадьбу, потому что она не хотела быть беременной на свадьбе. Затем они решили, что хотят, чтобы их сын был достаточно взрослым, чтобы принять участие в свадьбе, поэтому отложили торжество снова», - поделился собеседник портала, подчеркнув, что теперь они чувствуют себя готовыми для создания семьи.

Более того, уточняется, что пара даже задумывается о третьем ребенке. Правда, уже после того, как сыграют свадьбу - ну, чтобы снова не пришлось ее откладывать. «Шутка в том, что если они будут ждать, то окажутся в доме престарелых еще до того, как смогут сыграть свадьбу», - шутит близкий к паре источник.