Для многих развод может показаться концом, но одна женщина утверждает, что именно этого ей не хватало, чтобы вернуть отношения.
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Судьбоносное решение: «Нам пришлось развестись, чтобы спасти отношения»
Ану Верма и Роберт Дюрант встретились на Ибице и влюбились в друг друга с первого взгляда. Позже они стали поженились. Однако всего через два года после свадьбы Ану, страдающая послеродовой депрессией, подала на развод.
Хотя она пыталась начать новые отношения после развода, 44-летняя женщина не могла избавиться от мыслей о своем бывшем муже, и их связь вскоре вновь возобновилась.