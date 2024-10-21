Эстонская певица возмущена: журналисты взяли на себя право придумывать все, что им захочется

«Неважно, отвечаешь ли ты и что именно говоришь. Новость все равно придумают. Поэтому я предпочитаю оставаться просто сторонним наблюдателем», - написала Элиза Колк в воскреснье утром в Instagram, ссылаясь на издание Kroonika. В заголовке их статьи предположили, что певица помирилась со светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт, так как якобы поддерживала ее на соревнованиях по фитнесу. В заголовке также не забыли упомянуть, что прошлым летом у Хунт якобы был роман с возлюбленным Колк - Индреком Рахумаа.