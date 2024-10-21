ГАЛЕРЕЯ Смотрите, в какой изысканной атмосфере прошло арт-мероприятие Showcase

Лекция была посвящена визионеру Дягилеву, а также трагическим талантам Нижинского и Павловой, неистовым авангардистам Пикассо и Кокто, сценографии Бакста, Рериха и Бенуа.

Гости мероприятия узнали об уникальном явлении начала XX века - «Русских сезонах» Сергея Дягилева и о том, как русский балет повлиял в те времена на искусство и моду. Гастрольные выступления танцовщиков в Париже, Лондоне, Берлине, Риме перевернули европейское восприятие балета, театра и музыки. Это был абсолютный, оглушительный триумф - слияние новаторской хореографии Фокина, декораций ведущих художников, музыки великих композиторов, мастерства первоклассных танцовщиков.

Приглашенный лектор - искусствовед Дарья Оскин, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Оскин училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме и Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем - создатель Art Salon Vienna, венского клуба для людей интересующихся искусством. Также Оскин является организатором образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.

Программа мероприятия:

18:00 - регистрация

18:30- подача блюда

18:45 - начало лекции

20:00 - пауза

20:15 - продолжение лекции

21:15 - вопросы зрителей