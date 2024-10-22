Первая половина дня подходит для работы и учебы, а также других полезных дел, требующих концентрации внимания. Вторая же приносит много необычных идей, позволяет добиться успеха там, где требуются фантазия и творческий подход.
ГОРОСКОП НА 22 ОКТЯБРЯ ⟩ Весам не стоит сегодня откровенничать, а Рыб ждет непростой день
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно благодаря ее подсказкам сегодня удается принимать верные решения, разбираться в сложных ситуациях. Люди, которые и прежде неплохо ладили друг с другом, сегодня легко находят общий язык. А вот новым знакомым порой трудно договориться даже о самых простых вещах. Важно не торопиться с выводами; вам может потребоваться немало времени, чтобы понять, с кем же вы имеете дело.
Овен
Нужно о многом подумать. Ни хорошие идеи, ни ответы на сложные вопросы сегодня не лежат на поверхности; приходится потрудиться, чтобы до них добраться. Лучше полагаться на собственную интуицию, чем прислушиваться к советам со стороны. Сегодня многим кажется, что они знают больше, чем вы, располагают более точной информацией. Но такие люди обычно заблуждаются, выдают желаемое за действительное. Первая половина дня посвящена непростым делам, а вот вторая дает возможность отдохнуть, приятно провести время в компании друзей. Не разочарует и романтическое свидание. Вероятны сюрпризы, которые поднимут настроение.
Телец
Будьте готовы заниматься чужими делами. Так уж складываются обстоятельства, что без вас окружающие едва ли справятся. Помощь нужна даже тем, кто прежде мог самостоятельно преодолеть любые трудности. Это может повлиять на ваши планы; не исключено, что придется что-то отложить на потом. Но вы не расстраиваетесь и не сердитесь, потому что знаете, что так или иначе добьетесь своего. Отношения с близкими людьми становятся более теплыми и доверительными. Вы точно знаете: от вас ничего не скрывают, поэтому чувствуете себя уверенно, не сомневаетесь в правильности принятых решений.
Близнецы
Беспокоиться особенно не о чем: день складывается удачно, у вас многое получается хорошо. Можно браться за сложные дела, требующие сосредоточенности, внимания к мелким деталям; вы отлично с ними справляетесь. Хорошо проходит обсуждение рабочих вопросов. Ваши идеи многим нравятся, и наверняка кто-то захочет помочь в их осуществлении. Влияние позитивных тенденций преобладает и в личных отношениях. Близкие люди радуют хорошими новостями, а также интересными предложениями, от которых не хочется отказываться.
Рак
Настаивайте на своем. Сегодня вы можете переубедить даже самых упрямых, привлечь на свою сторону недавних соперников, заметно укрепить свои профессиональные позиции. Удается спокойно обсудить многие вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Все признают вашу правоту. Легко договориться не только с деловыми партнерами, коллегами, но и с близкими людьми. Те, кто прежде не был в чем-то согласен с вами, готовы изменить свое мнение. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы строить планы. Часто вам удается довольно точно предсказать, как будут развиваться события.
Лев
Можно добиться невозможного. Сегодня вы проявляете такую целеустремленность, что можете устранить со своего пути любые преграды. Едва ли кто-то попытается помешать вам. Если такие смельчаки и найдутся, то скоро об этом пожалеют. Вы не только добиваетесь собственных целей, но и во многом помогаете друзьям, давним союзникам. Благодаря вашей поддержке будут осуществлены какие-то отличные идеи. Удачно складываются поездки. Если сегодня вы отправитесь в небольшое путешествие вместе с близким человеком, это определенно пойдет на пользу вашим отношениям.
Дева
Подходящий день для разговоров о работе, обсуждения профессиональных планов. К вам прислушиваются, и не зря, ведь вы часто замечаете то, на что другие не обратили внимания. Окружающим становится ясно, что вы способны не только добиваться успехов, действуя самостоятельно, но и руководить другими. Наверняка вскоре вам предложат что-то интересное. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными. Вы можете подружиться с теми, с кем вместе работаете. Не исключено и начало романтической истории.
Весы
Не говорите лишнего. День определенно не подходит для того, чтобы откровенничать с кем-то, кроме самых близких людей, делиться планами на будущее, обсуждать серьезные проблемы. Споров тоже стоит избегать, особенно на работе. Пользы они не приносят, а вот времени могут отнять немало. Вероятны удачные совпадения, удивительные события, которые натолкнут вас на новые идеи, подскажут, куда двигаться дальше. Не исключено, что именно сегодня вы примете решения, за которыми последуют большие перемены к лучшему.
Скорпион
Благоприятный день не только для вас, но и для ваших союзников. Вы отлично справляетесь с собственными делами и поддерживаете тех, с кем дружите или сотрудничаете. Многим становится ясно: враждовать с вами не стоит, а вот объединиться для достижения общих целей не мешало бы. Будьте разборчивы в контактах, не спешите доверять тем, кто пытается завоевать вашу симпатию. Во всем, что касается романтических отношений, вы полагаетесь на интуицию. Именно она помогает лучше понять любимого человека, избежать разногласий и споров.
Стрелец
День отличных идей и важных открытий. Вы чувствуете, что способны многое изменить, сделать то, что прежде не получалось. Окружающие тоже понимают это, поэтому найти союзников будет нетрудно. Едва ли не каждый готов разделить с вами радость победы. Вероятны необычные знакомства. Чаще всего они связаны с работой, но отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут позже принять дружеский характер. Вероятны удачные сделки. Во всем, что касается денег, расходов и покупок, можно полагаться на интуицию, она не подводит.
Козерог
Лучше не спешить с обсуждением важных вопросов. В первой половине дня может быть непросто поладить даже с теми, кого вы прежде понимали с полуслова. Стоит подождать немного; благоприятный момент для серьезных разговоров наступит очень скоро. Удачно решатся финансовые вопросы, в том числе такие, которые беспокоили вас не одну неделю. Появляются новые планы, касающиеся сделок и покупок. Стоит посоветоваться с близкими; они наверняка подскажут вам, как лучше реализовать задуманное. Вторая половина дня обещает исключительно приятные известия, касающиеся дорогого вам человека.
Водолей
День дипломатических переговоров, намеков, по которым нужно догадаться о чем-то важном, и новостях, которыми никто не спешит делиться. Сегодня вам надо потрудиться, чтобы вовремя получить нужную информацию, избежать конфликтов и споров, сохранить хорошие отношения с окружающими. Это непросто, но справляетесь вы отлично. Даже если в первой половине дня возникнут какие-то разногласия, к вечеру о них никто не вспомнит. День отлично подходит для самостоятельной работы, в том числе сложной, требующей внимания к мелким деталям, серьезности и сосредоточенности. Вы все вовремя замечаете, не допускаете ошибок, делаете правильные выводы.
Рыбы
Начало дня может быть непростым, особенно для тех, кто планирует в это время обсуждать финансовые вопросы, принимать решения, касающиеся денег. Не всегда удается быстро разобраться в ситуации, понять, что принесет выгоду, а что будет лишь напрасной тратой. К счастью, рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, а вы готовы прислушаться к толковым рекомендациям. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее. В это время вам во многом везет. Можно отлично справиться с делами, которые прежде не получались. Хорошие новости не заставят себя ждать.