ГОРОСКОП НА 22 ОКТЯБРЯ Весам не стоит сегодня откровенничать, а Рыб ждет непростой день

Стрелец

День отличных идей и важных открытий. Вы чувствуете, что способны многое изменить, сделать то, что прежде не получалось. Окружающие тоже понимают это, поэтому найти союзников будет нетрудно. Едва ли не каждый готов разделить с вами радость победы. Вероятны необычные знакомства. Чаще всего они связаны с работой, но отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут позже принять дружеский характер. Вероятны удачные сделки. Во всем, что касается денег, расходов и покупок, можно полагаться на интуицию, она не подводит.

Козерог

Лучше не спешить с обсуждением важных вопросов. В первой половине дня может быть непросто поладить даже с теми, кого вы прежде понимали с полуслова. Стоит подождать немного; благоприятный момент для серьезных разговоров наступит очень скоро. Удачно решатся финансовые вопросы, в том числе такие, которые беспокоили вас не одну неделю. Появляются новые планы, касающиеся сделок и покупок. Стоит посоветоваться с близкими; они наверняка подскажут вам, как лучше реализовать задуманное. Вторая половина дня обещает исключительно приятные известия, касающиеся дорогого вам человека.

Водолей

День дипломатических переговоров, намеков, по которым нужно догадаться о чем-то важном, и новостях, которыми никто не спешит делиться. Сегодня вам надо потрудиться, чтобы вовремя получить нужную информацию, избежать конфликтов и споров, сохранить хорошие отношения с окружающими. Это непросто, но справляетесь вы отлично. Даже если в первой половине дня возникнут какие-то разногласия, к вечеру о них никто не вспомнит. День отлично подходит для самостоятельной работы, в том числе сложной, требующей внимания к мелким деталям, серьезности и сосредоточенности. Вы все вовремя замечаете, не допускаете ошибок, делаете правильные выводы.

Рыбы

Начало дня может быть непростым, особенно для тех, кто планирует в это время обсуждать финансовые вопросы, принимать решения, касающиеся денег. Не всегда удается быстро разобраться в ситуации, понять, что принесет выгоду, а что будет лишь напрасной тратой. К счастью, рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, а вы готовы прислушаться к толковым рекомендациям. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее. В это время вам во многом везет. Можно отлично справиться с делами, которые прежде не получались. Хорошие новости не заставят себя ждать.