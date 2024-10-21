Бритни Спирс в свадебном платье заявила, что снова «вышла замуж»

Звезда сцены озадачила поклонников, заявив, что «вышла замуж» за себя, позируя в свадебном платье и фате, через год после развода с Сэмом Асгари.

«День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это назад, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала», - написала знаменитость.

Бритни позировала перед камерой в свадебном белом образе и поправляла фату. Артистка соединила свое платье с парой черных туфель с острыми носами и распустила свои светлые волосы.

В тот день Бритни также опубликовала снимок пустой церкви без подписи.

Затем звезда поделилась еще одним видео, на котором она одета в белое платье и черные ботинки, стоя у входа в частный самолет.

В 2023 году стало известно о разводе Спирс с Сэмом Асгари. Они пробыли в браке всего год.