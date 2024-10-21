В понедельник утром многим водителям на улице Ярвевана пришлось столкнуться с пробками!
ФОТО ⟩ «Это бесконечная проблема!» Утренние пробки злят жителей Таллинна
«Если кто-то едет по шоссе Пярну в сторону Ярвевана, будьте готовы к пробке», - сообщает житель Таллинна Алексей в группе EZ-дуны!
«Это бесконечная проблема, никого это не волнует», - описывает ситуацию на дорогах другой водитель и добавляет: «Ставят знаки и копают. Хороший дорожный ремонт - это отлично, но почему каждый год они что-то делают на одном и том же участке?»
В комментариях обсуждают, что большие пробки в понедельник утром были вызваны аварией. «Левая полоса полностью заблокирована из-за аварии», - сообщает один из водителей.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил редакции Elu24, что на этом участке дороги никаких аварий не происходило.