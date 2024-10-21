P. Diddy обвиняют в насилии еще семь женщин, две из которых были несовершеннолетними

В отношении Пи Дидди, который сейчас находится в тюрьме в связи с обвинениями в изнасилованиях и торговле людьми, выдвинули новые обвинения. Его обвинили в изнасилованиях еще семь женщин, две из которых - несовершеннолетние. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на адвоката Тони Бузби.

По словам адвоката, эти материалы в скором времени должны быть обнародованы. «В материалах дела упоминаются еще несколько человек, но на данный момент они не фигурируют в качестве ответчиков». Он также добавил, что Пи Дидди в ближайшее время можно ожидать «бесконечный поток судебных исков».

Ранее одна из его жертв заявила, что он изнасиловал ее, чтобы отомстить за слова о том, что он причастен к смерти рэпера Тупака Шакура. Перед этим он также накачал ее наркотиками. Запрещенные вещества он добавлял в детское масло, из которого они проникали в организм и приводили жертву в состояние, в котором она не могла сопротивляться.

Пи Дидди обвиняют в насилии и торговле людьми из-за его знаменитых «белых вечеринок», на которых присутствовало множество звезд, а за закрытыми дверьми происходили акты насилия и даже педофилии. Одной из жертв самого Пи Дидди считают Джастина Бибера, который дружил с ним в самом начале своей карьеры, будучи подростком.

Также в сети появилось множество конспирологических теорий: например, многие считают, что в тюрьме на самом деле не Пи Дидди, а его двойник, а сам рэпер сумел избежать наказания.