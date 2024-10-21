Сирье Карис снялась для обложки журнала вместе с супругами глав других государств

Фотосессия состоялась в Киеве в музее Хлебня при Софийском соборе. На обложке Elle вместе с Еленой Зеленской позировали: супруга премьер-министра Белиза Россана Брисеньо, супруг премьер-министра Дании Бо Тенгберг, первая леди Эстонии Сирье Карис, супруга премьер-министра Финляндии Сюзанна Иннес-Стубб, первая леди Гватемалы Лукреция Пейнадо, первая леди Литвы Диана Науседене, супруга президента Сербии Тамара Вучич и супруг президента Словении Алеш Мусар. Это первый случай в истории, когда на обложке ELLE представлены супруги глав государств из разных стран.