ЗАМКНУТЫЙ КРУГ Жительница Эстонии уже семь лет судится с автомаляром

Когда в 2017 году Кади привела свою любимую машину в мастерскую, она и не подозревала, что это приведет к нескольким судебным процессам и бессильной борьбе с судебным приставом, который, по ее словам, не шевелит и пальцем, чтобы вернуть деньги и запчасти.