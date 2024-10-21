Не вдвоем: кто еще спит в постели Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям спят в постели со своей любимой собакой Орлой. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Уэльский рассказал об этом, когда посетил Колледж Герцогства Стоук Климсленд в Каллингтоне, Корнуолл. Там будущий король пообщался с Луизой Гарланд, которая встретила его со своей собакой Джексом, и Уильям сказал ей, что его собака Орла спит с ним и Кейт в их постели.

«[Уильям] сказал, что его собачка спит с ними ночью на кровати, с ним и Кейт», - рассказала женщина.

«[Он] был абсолютно влюблен в мою маленькую собачку. Он спросил, какой он породы, и он никогда не встречал ни одной из этих пород - он кокерджек - поэтому он является немного уникальной комбинацией», - поделилась Луиза Гарланд.

Она добавила, что принц Уильям заметил, насколько «мягкие» уши ее собаки.

В конце 2020 года брат Кейт Миддлтон Джеймс подарил семье спаниеля из своего выводка щенков. Имя домашнего любимца оставалось тайной до мая 2022 года, когда Орла появилась на официальной фотографии по случаю празднования седьмого дня рождения принцессы Шарлотты.

Очаровательный кокер-спаниель недавно также появился в видеообращении Кейт Миддлтон в сентябре. В ролике принцесса Уэльская поделилась последними новостями о своем выздоровлении от рака и показала особые моменты с ней и ее семьей.

Орла была замечена с королевской парой на одеяле для пикника.

Имя Орла имеет особое значение. В переводе с гэльского означает «золотая принцесса».