ФОТО Пышнотелой модели запретили летать самолетами авиакомпаний: не помещается в кресло

27-летняя модель из Панамы Грейси Бон, имеющая более 9 миллионов подписчиков в Instagram, пожаловалась, что теперь ей приходится раскошеливаться на перелеты частными самолетами. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Ранее, чтобы вместить 140-сантиметровую попу, ей приходилось покупать в самолете сразу два или три сиденья. Поэтому она поэтому начала кампанию с требованием предоставлять пассажирам инклюзивные места, большего размера. Однако авиакомпаниям такое заявление не понравилось и некоторые из них просто внесли модель в «черный список».

«Теперь мой единственный выход - перелет на частном самолете», - поделилась подробностями Грейси Бон с подписчиками.

Как оказалось, более всего в чартере ей понравился «VIP»-туалет, позволивший ей с комфортом справлять свои нужды во время десятичасового перелета.

«Являются ли перелеты частными самолетами решением для больших девушек вроде меня?» - задалась она вопросом. Ее поклонники назвали это «умной идеей». Однако хейтеры заявили, что она страдает вполне заслуженно, так как никто не заставлял ее делать операции по увеличению различных частей тела.