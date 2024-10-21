В воскресенье, 20 октября, после полудня жительница Вильяндимаа по имени Керсти разместила пост в группе Facebook Märgatud Viljandis, где рассказала, как неизвестный мужчина оставил семь кур и сбежал. «Этой мрази чертовски повезло», - начала свой пост женщина.
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«Он пинками гнал их к нашему лугу!» В Вильянди неизвестный мужчина бросил кур на произвол судьбы и сбежал
В субботу, 19 октября, пара, живущая на ферме, пила послеобеденный кофе у себя на участке, недалеко от Вильянди, когда заметила, что за их забором остановилась чужая машина.
«Сразу скажу, этой мрази сильно повезло, что солнце светило прямо в глаза, и мы не смогли разглядеть номер машины, да и даже цвет точно не увидели», - пишет женщина, добавляя, что из-за этого они не могут обратиться в полицию.