«Он пинками гнал их к нашему лугу!» В Вильянди неизвестный мужчина бросил кур на произвол судьбы и сбежал

В субботу, 19 октября, пара, живущая на ферме, пила послеобеденный кофе у себя на участке, недалеко от Вильянди, когда заметила, что за их забором остановилась чужая машина.

«Сразу скажу, этой мрази сильно повезло, что солнце светило прямо в глаза, и мы не смогли разглядеть номер машины, да и даже цвет точно не увидели», - пишет женщина, добавляя, что из-за этого они не могут обратиться в полицию.