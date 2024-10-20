Недавно вступившая в брак и объявившая о беременности 32-летняя Элина Нечаева поделилась в социальных сетях милыми моментами со своим избранником.
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ФОТО ⟩ Оперная дива Элина Нечаева показала трогательные кадры с мужем
Королева оперы Элина Нечаева недавно появилась в передаче Ringvaade, где поделилась своими мыслями и положительными эмоциями, связанными с новыми жизненными переменами. Так, певица не только вышла замуж, но и скоро станет матерью, так как рождение ребенка уже не за горами.
Говорят, что Нечаева сама почувствовала за несколько месяцев, что скоро в их семье будет пополнение. Ей часто снились разные сны, и она ощущала, будто за ней постоянно кто-то наблюдает.