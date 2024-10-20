ФОТО Оперная дива Элина Нечаева показала трогательные кадры с мужем

Королева оперы Элина Нечаева недавно появилась в передаче Ringvaade, где поделилась своими мыслями и положительными эмоциями, связанными с новыми жизненными переменами. Так, певица не только вышла замуж, но и скоро станет матерью, так как рождение ребенка уже не за горами.