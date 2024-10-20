Заживут как в шоколаде: Глоба назвал три знака Зодиака, которым обеспечена сладкая жизнь с 21 октября

Близнецы

Октябрь принесет представителям этого воздушного знака особую удачу. У них будет возможность достичь поставленных целей и воплотить мечты в жизнь. На личном фронте может произойти что-то значительное, например, встреча с будущим партнером. Также ожидается финансовый успех.

Раки

Представителям этого водного знака финансовая удача будет сопутствовать. Они могут уверенно рассчитывать на успешные результаты в лотереях и других денежных делах. На рабочем месте возможны приятные сюрпризы, такие как повышение заработной платы или значительная премия.

Скорпионы

Для представителей этого водного знака месяц также обещает быть финансово удачным. Однако успех не придет сам по себе: в начале месяца Скорпионы должны будут приложить усилия и потрудиться для достижения своих финансовых целей. При максимальной настойчивости они смогут насладиться результатами своего труда.