«Найди одно большое отличие!» Известная эстонская певица показала милый снимок

«Поза на этот день рождения vs поза прошлого года - найди одно большое отличие», - написала певица под постом, где поделилась двумя фотографиями: одна сделана в этом году, а другая - на прошлый день рождения, незадолго до появления на свет первенца.

«Я все та же Лийс, но одновременно чувствую, что за это короткое время сильно изменилась», - призналась она в прошлом году в свой день рождения. «Как змея, которая сбрасывает старую кожу и дает вырасти новой. За новые начинания, или мой последний день рождения "в одиночестве"», - отметила она тогда.

Первенец Лемсалу и ее мужа Карла-Эрика Коду родился в середине ноября прошлого года. О беременности певица объявила в июне прошлого года.

Пара поженилась в конце августа этого года в Италии.