Американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились на свидание на фоне слухов о разводе. Об этом пишет Daily Mail.

Судя по всему, пара развеяла слухи о разрыве после того, как недавно стало известно, что они решили развестись спустя два года после бракосочетания.

Супруги провели время вместе в Токио. Их заметили в баре Gold вместе с коллегой Канье Аусом Тейлором.

Bianca Censori & Kanye West at Gold Bar last night🇯🇵 pic.twitter.com/rDP1yJL0sD — Ye (@ye_world_) October 19, 2024

Уэст был одет в коричневую кожаную куртку и черные очки.

Выход произошел на фоне заявлений о том, что вероятные супружеские проблемы пары были выдуманы рэпером, чтобы затмить громкий иск, поданный против него бывшей помощницей Лорен Пишоттой.

Пишотта утверждает, что экс-супруг Ким Кардашьян употреблял наркотики и изнасиловал ее на вечеринке с Шоном «Дидди» Комбсом, который сейчас ожидает суда за решеткой за секс-торговлю и рэкет.

Тем временем Канье отверг обвинения как «безосновательные» и обвинил Пишотту в «шантаже и вымогательстве».

«Он обращает внимание на то, что происходит с Дидди, и некоторые считают, что этот рекламный ход был способом затмить детали ужасного судебного процесса», - говорил источник.