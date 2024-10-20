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Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились на свидание на фоне слухов о разводе

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Фото: MARCO BERTORELLO

Эпатажная пара жената почти два года. В последнее время они спровоцировали домыслы о своем разрыве, впрочем, это может быть специальная задумка Канье, пишет Фокус.

Американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились на свидание на фоне слухов о разводе. Об этом пишет Daily Mail.

Судя по всему, пара развеяла слухи о разрыве после того, как недавно стало известно, что они решили развестись спустя два года после бракосочетания.

Супруги провели время вместе в Токио. Их заметили в баре Gold вместе с коллегой Канье Аусом Тейлором.

Уэст был одет в коричневую кожаную куртку и черные очки.

Выход произошел на фоне заявлений о том, что вероятные супружеские проблемы пары были выдуманы рэпером, чтобы затмить громкий иск, поданный против него бывшей помощницей Лорен Пишоттой.

Пишотта утверждает, что экс-супруг Ким Кардашьян употреблял наркотики и изнасиловал ее на вечеринке с Шоном «Дидди» Комбсом, который сейчас ожидает суда за решеткой за секс-торговлю и рэкет.

Тем временем Канье отверг обвинения как «безосновательные» и обвинил Пишотту в «шантаже и вымогательстве».

«Он обращает внимание на то, что происходит с Дидди, и некоторые считают, что этот рекламный ход был способом затмить детали ужасного судебного процесса», - говорил источник.

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